Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 22.00 civarında Oduncu Pazarı bölgesinde başlayan yangına karşı belediye ekiplerinin teyakkuza geçtiği belirtildi.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin koordinesinde oluşturulan kriz masasında, Büyükşehir, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile organize sanayi bölgesine bağlı ekipler tek noktadan yangına müdahelede bulundu. İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çaba gösterdiği yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet Hanifi Polat da gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında 4 iş yerinin zarar gördüğünü belirtti.

Soğutma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Polat, "Çevre ilçelerden de takviye istedik. Yaklaşık 40 personelle yangına müdahale ettik. İzinli olanları dahi evlerinden çağırdık. Vatandaşlar kendi başlarına yangına müdahale ettiği için işimizi biraz zorlaştırdılar. Yangının çevredeki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için de yoğun çaba harcadık. Tehlikeyi önledik." diye konuştu.

Yangını söndürmeye çalışırken dumadan etkilenen 4 kişi, 112 Acil servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Paşabağı Mahallesi'nde odun satışı yapan esnafın faaliyet gösterdiği pazarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, itfaiye ekipleri ve TOMA'lar yangına müdahale etmişti.