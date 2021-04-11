Bu defa nisan kapıdan baktırdı

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Şanlıurfa'da nisan ayında alışılmışın dışında havalar soğuyunca vatandaşlar oduncular pazarının yolunu tuttu.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Şanlıurfa'da nisan ayında alışılmışın dışında havalar soğuyunca vatandaşlar oduncular pazarının yolunu tuttu.

"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözü Şanlıurfa'da adeta "Nisan kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" olarak kendisini gösterdi. Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da geçen hafta hava sıcaklığı 28 dereceye kadar yükseldi. Havaların ısınmasıyla birlikte birçok vatandaş biten odun ve kömürlerinin yerine yenisini alma gereği duymadı. Dün havaların aniden soğuması vatandaşın hazırlıksız yakalanmasına neden oldu. Kent merkezinde hava sıcaklığının öğle vakti en fazla 16 derece olması, gece ise 3 dereceye kadar düşmesi vatandaşları üşüttü. Kırsal bölgelerde ise yüksek kesimlerde hava sıcaklığı gece eksi derecelere kadar indi. Havaların aniden soğuması üzerine odun ve kömürleri biten vatandaşlar, oduncular pazarının yolunu tutmak zorunda kaldı. Birkaç gün yetecek kadar odun ve kömür alan vatandaşlar, araçlara yükleyerek evlerinin yolunu tuttu.

Pazardan odun alan Mustafa Belet, havaların çok düzensiz seyrettiğini belirterek, evine odun götürmek zorunda kaldığını söyledi. Oduncu pazarı esnafı ise son birkaç günde vatandaşların yoğun bir şekilde odun almaya geldiğini dile getirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı