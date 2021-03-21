Şanlıurfa'da nevruz kutlamasında 3 kişiye gözaltı
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Şanlıurfa'da nevruz kutlamasında 3 kişiye gözaltı

21.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:35
Şanlıurfa'da nevruz kutlamasında 3 kişiye gözaltı

ŞANLIURFA'da, HDP il teşkilatı tarafından düzenlenen nevruz kutlamasında yasa dışı slogan attıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, HDP il teşkilatı tarafından düzenlenen nevruz kutlamasında yasa dışı slogan attıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

HDP Şanlıurfa İl Teşkilatı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması Paşabağı Mahallesi'nde 11 Nisan Stadyumu'ndaki boş alanda yapıldı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken kutlamaya katılanlar, oluşturulan güvenlik noktasında üst araması yapılıp, HES kodları sorgulanarak alana alındı. Kutlamalara HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ömer Öcalan ve Ayşe Sürücü ile HDP yöneticileri katıldı. Polis ekipleri kameralarla alana gelenleri kayıt altına alınırken, dron ile de kutlamalar canlı takip edildi. Kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekerek nevruzu kutladı. Kutlamalar sırasında yasa dışı slogan attıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. 


Şanlıurfa'da nevruz kutlamasında 3 kişiye gözaltı
Şanlıurfa'da nevruz kutlamasında 3 kişiye gözaltı
Şanlıurfa'da nevruz kutlamasında 3 kişiye gözaltı
Şanlıurfa'da nevruz kutlamasında 3 kişiye gözaltı
Şanlıurfa'da nevruz kutlamasında 3 kişiye gözaltı
Şanlıurfa'da nevruz kutlamasında 3 kişiye gözaltı
Şanlıurfa'da nevruz kutlamasında 3 kişiye gözaltı
Şanlıurfa'da nevruz kutlamasında 3 kişiye gözaltı
Şanlıurfa'da nevruz kutlamasında 3 kişiye gözaltı
Şanlıurfa'da nevruz kutlamasında 3 kişiye gözaltı
Şanlıurfa'da nevruz kutlamasında 3 kişiye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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