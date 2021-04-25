Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Alacasansar görüldü
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Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Alacasansar görüldü

İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Alacasansar görüldü Otomobilden Alacasansar çıktı Şanlıurfa'da park halindeki bir otomobilde nesli tükenme tehlikesi altında olan Alacasansar görüldü.

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Alacasansar görüldü

Otomobilden Alacasansar çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da park halindeki bir otomobilde nesli tükenme tehlikesi altında olan Alacasansar görüldü. Vatandaşlar tarafından yerleşim alanında yakalanan sansar, doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir çiftçi, park halindeki aracından sesler geldiğini fark etti. Aracını açan İlhami Ülgen, daha önce hiç görmediği uzun kuyruklu bir hayvan gördü. Araçtan çıkan hayvan, aydınlatma direğini içine girerek yukarı çıktı. Demir direğin üstündeki delikten bir süre etrafa bakan hayvan daha sonra aşağı indi.

Hayvanı yakalayan Ülgen, internetten yaptığı araştırmada bölgede daha önce hiç görülmeyen Alacasansar olduğunu öğrendi. Yaklaşık 45 santimetre uzunluğundaki Alacasansarı kontrol eden Ülgen, herhangi bir yarasını olmadığını belirledi. Alacasansarı karton bir kutuya koyan Ülgen, kent dışındaki bir tarlaya götürerek serbest bıraktı.

Sansargiller familyasından olan ve Alacasansar, Alaca Kokarca ya da Benekli Kokarca olarak adlandırılan hayvan, Avrasya bozkırlarında ve yarı çöllerde seyrek olarak görülüyor. Boyu 29 ile 38 santim arasında değişen Alacasansarın kuyruk uzunluğu ise 15 ile 22 santim arasında değişiyor. Yetişkin haldeki ağırlığı 370 gram ile 715 gram arasında değişen Alacasansar nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar arasında yer alıyor. Doğal ortamda görüntülenmesi oldukça zor olan Alacasansarın Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde daha önce görüntülendiği fakat Suruç ilçesinde ilk defa görüldüğü belirtildi.

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Alacasansar görüldü
Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Alacasansar görüldü
Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Alacasansar görüldü
Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Alacasansar görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN

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