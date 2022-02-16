ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu... 33 şahıs gözaltına alındı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'Uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele' kapsamında sokak satıcılarına yönelik Eyyübiye ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Koçbaşı ile açılarak girilen evlerde 33 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 6 kilo 112 gram esrar maddesi, 120 gram eroin maddesi, 30 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 bin 425 TL para ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 21 şahıs, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan ise 12 şahıs olmak üzere toplam şüpheli emniyete götürüldü.

Ekipler ayrıca Eyyübiye ilçesi genelinde araçları durdurarak arama yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.