Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu - Haberler
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Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da nefes kesen kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin LPG tankından 16 kilo 500 gram esrar maddesi çıktı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da nefes kesen kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin LPG tankından 16 kilo 500 gram esrar maddesi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda dur ihtarına uymayan otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki 3 şahıs indirilerek kelepçelendi. Araçta yapılan aramada ise LPG tankına gizlenmiş 6 parça halinde 16 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Nefes kesen kovalamaca saniye saniye polis kamerası tarafından kaydedildi. Şahıslar hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

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