Son dakika haberi... Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da nefes kesen kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin LPG tankından 16 kilo 500 gram esrar maddesi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunda dur ihtarına uymayan bir otomobili kovaladı. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki3 şahıs indirilerek kelepçelendi. Araçta yapılan aramada ise LPG tankına gizlenmiş 6 parça halinde 16 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Nefes kesen kovalamaca saniye saniye polis kamerası tarafından kaydedildi.

Şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan yapılan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.