Son dakika haberi... Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonuŞANLIURFA Şanlıurfa'da nefes kesen kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin LPG tankından 16 kilo 500 gram esrar maddesi çıktı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da nefes kesen kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin LPG tankından 16 kilo 500 gram esrar maddesi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunda dur ihtarına uymayan bir otomobili kovaladı. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki3 şahıs indirilerek kelepçelendi. Araçta yapılan aramada ise LPG tankına gizlenmiş 6 parça halinde 16 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Nefes kesen kovalamaca saniye saniye polis kamerası tarafından kaydedildi.

Şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan yapılan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Fuhuş operasyonunda iğrenç detaylar! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var

Fuhuş operasyonunda iğrenç detaylar! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var

İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title