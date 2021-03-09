Şanlıurfa'da nefes borusuna süt kaçan bebek öldü
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Şanlıurfa'da nefes borusuna süt kaçan bebek öldü

09.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:58
Şanlıurfa'da nefes borusuna süt kaçan bebek öldü

ŞANLIURFA'da annesi emzirirken nefes borusuna süt kaçan Suriye uyruklu ailenin 6 aylık bebeği Faysal Hasis, yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'da annesi emzirirken nefes borusuna süt kaçan Suriye uyruklu ailenin 6 aylık bebeği Faysal Hasis, yaşamını yitirdi.

Olay, Eyüp Nabi Mahallesi'nde meydana geldi. Annesinin emzirdiği 6 aylık Faysal Hasis bebek, bir anda nefessiz kaldı. Annenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, yapılan ilk müdahalenin ardından bebeği ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Faysal bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Emzirme sırasında nefes borusuna süt kaçtığı tespit edilen Suriyeli bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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