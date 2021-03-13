Şanlıurfa'da nefes borusuna elma parçası kaçan çocuk öldü
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Şanlıurfa'da nefes borusuna elma parçası kaçan çocuk öldü

13.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:58
Şanlıurfa'da nefes borusuna elma parçası kaçan çocuk öldü

Şanlıurfa'da yediği elmanın parçası nefes borusuna kaçan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da yediği elmanın parçası nefes borusuna kaçan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi kırsalında ikamet eden 3 yaşındaki Mustafa Emin, evlerinde yediği elmanın soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı.

Ailesi tarafından özel araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanede yapılan incelemede Emin'in yediği elmanın soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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