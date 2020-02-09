Şanlıurfa'da narkotik köpeği 'Kyra' ilgi odağı oldu
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Şanlıurfa'da narkotik köpeği 'Kyra' ilgi odağı oldu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından bir alışveriş merkezinde kurulan stantta yetişkinler ve çocuklara uyuşturucudan korunmanın yolları anlatıldı.

09.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:09
Şanlıurfa'da narkotik köpeği 'Kyra' ilgi odağı oldu

İl Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından bir alışveriş merkezinde kurulan stantta yetişkinler ve çocuklara uyuşturucudan korunmanın yolları anlatıldı. Etkinlikte, ekiplerin birçok operasyonda kullandığı 'Kyra' adlı dedektör köpek ise ilgi odağı oldu.


Şanlıurfa'da Piazza Alışveriş Merkezinde kurulan stantta, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler tarafından, uyuşturucu kullanımına karşı vatandaşların alacağı tedbirler ve çocuklarını nasıl korumaları gerektiğine ilişkin bilgiler verildi. Motorize ekipleri, standın çevresinde toplanan kalabalığı bilgilendirerek narkotikle ilgili broşür dağıttı.


Narkotik köpeği ilgi odağı oldu


Emniyet ekiplerinin uyuşturucu operasyonlarında kullandığı 'Kyra' adlı köpek de standın bulunduğu alana getirildi. Uyuşturucu tacirlerinin zula diye tabir ettikleri yerlerde gizledikleri uyuşturucuların yerini tespit eden 'Kyra' vatandaşların ilgi odağı oldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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