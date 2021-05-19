Şanlıurfa'da nargile tütünü ile kaçak sigara ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da nargile tütünü ile kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da nargile tütünü ile kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında durdurulan bir tırın dorsesinde 1 ton 107 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, bin paket gümrük kaçağı sigara ile elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Şanlıurfa'da tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında durdurulan bir tırın dorsesinde 1 ton 107 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, bin paket gümrük kaçağı sigara ile elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalarda Şanlıurfa-Gaziantep otoban bağlantı noktasında bir tır durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama da tırın dorse ve çekici kısmında, 1 ton 107 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 500 paket gümrük kaçağı sigara, 500 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da nargile tütünü ile kaçak sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'da nargile tütünü ile kaçak sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'da nargile tütünü ile kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Sarıgül Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Rıza Çalımbay Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da nargile tütünü ile kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 16:41:02. #1.13#

title