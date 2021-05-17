Şanlıurfa'da müzisyenler, sessiz oturma eylemi yaptı
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Şanlıurfa'da müzisyenler, sessiz oturma eylemi yaptı

Şanlıurfa'da müzisyenler, sessiz oturma eylemi yaptı
Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında eğlence sektörüne izin çıkmaması üzerine bir araya gelen müzisyenler, sessiz oturma eylemi yaptı.

ŞANLIURFA'da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında eğlence sektörüne izin çıkmaması üzerine bir araya gelen müzisyenler, sessiz oturma eylemi yaptı.

Şanlıurfa'da bir grup müzisyen enstrümanlarıyla birlikte sessiz oturma eylemi yaptı. Pandemiyle birlikte işsiz kalan müzisyenler, geçimlerini sağlayabilmek için enstrümanlarını satmaya başladıklarını ifade etti. Koronavirüs salgınla birlikte başka mesleğe yönelen müzisyenlerden, çok sayıda kişinin işsiz kaldığı için inşaat, mobilya ve çeşitli sektöründe çalışmaya başladığını kaydeden müzisyenler, borçlarını ödemek için bu işi bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi. Şanlıurfa'da uzun süreden beridir işsiz oldukları için zor günler geçirdiklerini ifade eden müzisyen Deniz Kılıç seslerini duyurmak için sessiz oturma eylemi yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bilindiği üzere pandemi başından beridir yaklaşık 500 gündür, müzik ve eğlence sektörünün kapalı olmasından dolayı sahne alamıyoruz. Sahne dışında geliri olmayan müzisyen arkadaşlarımız var. Bu konuda artık gerçekten sesimizi duyurmanın zamanı geldiğini, hatta geç kaldığımızı düşünüyorum. Farkındalık olsun diye bugün arkadaşlarımızla birlikte sessiz oturma eylemini yaptık" ifadelerinde bulundu.

Şanlıurfa'da müzisyenler, sessiz oturma eylemi yaptı
Şanlıurfa'da müzisyenler, sessiz oturma eylemi yaptı
Şanlıurfa'da müzisyenler, sessiz oturma eylemi yaptı
Şanlıurfa'da müzisyenler, sessiz oturma eylemi yaptı
Şanlıurfa'da müzisyenler, sessiz oturma eylemi yaptı
Şanlıurfa'da müzisyenler, sessiz oturma eylemi yaptı
Şanlıurfa'da müzisyenler, sessiz oturma eylemi yaptı
Şanlıurfa'da müzisyenler, sessiz oturma eylemi yaptı
Şanlıurfa'da müzisyenler, sessiz oturma eylemi yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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