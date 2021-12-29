ŞANLIURFA - Mutfak tüpü patladı, anne ile bebeği yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA - Mutfak tüpü patladı, anne ile bebeği yaralandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu anne ile bebeği yaralandı.

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu anne ile bebeği yaralandı.

Dicle Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın giriş katında Hamza Turan'a ait dairede mutfaktaki tüpün patlaması sonucu evde yangın çıktı.

Mahalle sakinleri patlama sesi üzerine durumu sağlık, itfaiye ve polise bildirdi.

Patlamada yaralanan Aysima Turan (1) ve annesi Mehriban Turan (28), ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evdeki yangın ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlama ve yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

ŞANLIURFA - Mutfak tüpü patladı, anne ile bebeği yaralandı

ŞANLIURFA - Mutfak tüpü patladı, anne ile bebeği yaralandı

ŞANLIURFA - Mutfak tüpü patladı, anne ile bebeği yaralandı

ŞANLIURFA - Mutfak tüpü patladı, anne ile bebeği yaralandı

ŞANLIURFA - Mutfak tüpü patladı, anne ile bebeği yaralandı

ŞANLIURFA - Mutfak tüpü patladı, anne ile bebeği yaralandı

ŞANLIURFA - Mutfak tüpü patladı, anne ile bebeği yaralandı

ŞANLIURFA - Mutfak tüpü patladı, anne ile bebeği yaralandı

Son dakika haberleri... Eşiyle tartıştı ailesinin bulunduğu evi ateşe verdi

Son dakika haberleri... Eşiyle tartıştı ailesinin bulunduğu evi ateşe verdi

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title