Şanlıurfa'da tüp faciası: 6 yaralı

- Şanlıurfa'da tüp faciası: 6 yaralı Şanlıurfa'da tüpten sızan gaz patlamaya neden oldu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada aynı aileden 6 kişi yaralandı.