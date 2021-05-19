Şanlıurfa'da tüp faciası: 6 yaralı
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Şanlıurfa'da tüp faciası: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Bozkurt - Haberler | 3. Sayfa

- Şanlıurfa'da tüp faciası: 6 yaralı Şanlıurfa'da tüpten sızan gaz patlamaya neden oldu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

- Şanlıurfa'da tüp faciası: 6 yaralı

Şanlıurfa'da tüpten sızan gaz patlamaya neden oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Hoca Şerif Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Güllüpaşa Sokaktaki bir evde mutfak tüpünden sıza gaz evdekilerin yemek yapmaya çalıştığı sırada patlamaya neden oldu. Patlamada ev savaş alanına dönerken içeride bulunan 6 kişi yaralandı. Patlama sesini duyup olay yerine giden vatandalar, evde yaşayan Mustafa A. (22), Fatma A. (16), Yüksel A. (9), Asaf A. (4), Esma A. ve Yüksel A.'nın yaralandığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da tüp faciası: 6 yaralı
Şanlıurfa'da tüp faciası: 6 yaralı
Şanlıurfa'da tüp faciası: 6 yaralı
Şanlıurfa'da tüp faciası: 6 yaralı
Şanlıurfa'da tüp faciası: 6 yaralı
Şanlıurfa'da tüp faciası: 6 yaralı
Şanlıurfa'da tüp faciası: 6 yaralı
Şanlıurfa'da tüp faciası: 6 yaralı
Şanlıurfa'da tüp faciası: 6 yaralı
Şanlıurfa'da tüp faciası: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Bozkurt

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