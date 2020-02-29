Şanlıurfa'da mülteciler terminallere akın etti
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Şanlıurfa'da mülteciler terminallere akın etti

Türkiye'nin mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından Şanlıurfa'da mülteciler terminale akın etti.

29.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:13
Şanlıurfa'da mülteciler terminallere akın etti

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Türkiye'nin, mültecilere kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından Şanlıurfa'da yaşayan çoğunluğu Suriyelilerden oluşan yabancı uyruklu vatandaşlar, Şanlıurfa Şehirler Arası Otogarı'na akın etti. Kentte otobüs firmaları İstanbul'a ek seferler de ekledi. Şanlıurfa'dan İstanbul'a ardından Yunanistan'a gideceklerini belirten mülteciler daha sonra ise başta Avrupa'da çeşitli ülkelere gideceklerini aktardı. Yoğunluğun oluştuğu terminalde yetkililer, önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artacağını söyledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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