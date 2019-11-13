Şanlıurfa'da mühimmat deposunda patlamalar: 14 asker yaralandı
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Şanlıurfa'da mühimmat deposunda patlamalar: 14 asker yaralandı

Şanlıurfa Valiliği, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki mühimmat deposunda meydana gelen iki patlamada 14 askerin yaralandığını bildirdi.

13.11.2019 23:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:54
Şanlıurfa'da mühimmat deposunda patlamalar: 14 asker yaralandı

Valiliği, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki mühimmat deposunda meydana gelen iki patlamada 14 askerin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki askeri yerleşke içinde bulunan bir mühimmat deposunda iki patlama meydana geldiği belirtildi.

"Söz konusu depoyu korumakla görevli 14 personelimiz, meydana gelen patlama sonucunda yaralanmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, yaralı askerlerin kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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