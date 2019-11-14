Şanlıurfa'da mühimmat deposunda patlama: En az 9 yaralı
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Şanlıurfa'da mühimmat deposunda patlama: En az 9 yaralı

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki cephanelikte patlama meydana geldi, en az 9 kişi yaralandı.

14.11.2019 00:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:16
Şanlıurfa'da mühimmat deposunda patlama: En az 9 yaralı

20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki cephanelikte patlama meydana geldi, en az 9 kişi yaralandı.


Şanlıurfa Valiliğinden çarşamba günü yapılan açıklamada "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 9 personelimiz patlama sonucunda yaralanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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