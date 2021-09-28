Şanlıurfa'da motosikletten düşen kadın öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da motosikletten düşen kadın öldü

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da motosikletten düşen kadın öldü

Şanlıurfa'da motosikletten düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da motosikletten düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 35 yaşındaki Türkan Biles, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında, dayısı Cuma Yusuf'un kullandığı 63 RK 781 plakalı motosikletten dengesini kaybederek düştü.

Kafasını yere çarparak ağır yaralanan Biles, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi

Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hulusi Akar Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Amelia Hamlin Özge Özpirinçci
Spor Muslera Mesut Özil Stefan Kuntz Alex Teixeira Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da motosikletten düşen kadın öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:21:39. #1.17#