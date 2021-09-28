Şanlıurfa'da motosikletten düşen kadın öldü
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da motosikletten düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da motosikletten düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 35 yaşındaki Türkan Biles, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında, dayısı Cuma Yusuf'un kullandığı 63 RK 781 plakalı motosikletten dengesini kaybederek düştü.
Kafasını yere çarparak ağır yaralanan Biles, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri