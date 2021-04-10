Şanlıurfa'da motosikletli narkotimler mağaralar bölgesinde uygulama yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da motosikletli narkotimler mağaralar bölgesinde uygulama yaptı

Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da motosikletli narkotimler mağaralar bölgesinde uygulama yaptı

Şanlıurfa'da merkez Eyyübiye ilçesinde yer alan mağaralar bölgesinde narkotim motorize ekiplerince denetim yapıldı.

Şanlıurfa'da merkez Eyyübiye ilçesinde yer alan mağaralar bölgesinde narkotim motorize ekiplerince denetim yapıldı.

Narkotik Şube Müdürlüğü narkotim motorize ekiplerince Şıh Maksut Mahallesi'ndeki mağaralar eş zamanlı olarak arandı. Bölgeye giden yollar ekipler tarafından tutulurken, araçlar da narkotik köpeği yardımıyla kontrol edildi. Bölgedeki şüpheli şahıslar üst aramasından geçirilerek, zula diye tabir edilen yerlerde arama yapıldı.

Öte yandan, motorize narkotim ekiplerinin 3 ayda yaptıkları operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alınan 45 şüpheliden 22'si tutuklanırken, 23'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyonlar sırasında ekiplerce yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 2 hassas terazi, satışa hazır vaziyette 120 gram eroin, 130 gram esrar, 120 uyuşturucu hap, 200 gram metamfetamin, 300 gram bonzai ve 30 gram kokain ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Oğuzhan Koç Burcu Biricik Berrak Tüzünataç
Spor Diego Can Bartu Cenk Tosun Arda Turan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da motosikletli narkotimler mağaralar bölgesinde uygulama yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 10:15:57. #1.14#
title