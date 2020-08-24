Şanlıurfa'da motosiklet üzerinde 14 bisikletle yolculuk kamerada
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Şanlıurfa'da motosiklet üzerinde 14 bisikletle yolculuk kamerada

- Şanlıurfa'da motosiklet üzerinde 14 bisikletle yolculuk kamerada Şanlıurfa'da motosiklet üzerinde 14 bisiklet ile yolculuk yapan sürücü tehlikeye davetiye çıkardı.

24.08.2020 13:54 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:06

- Şanlıurfa'da motosiklet üzerinde 14 bisikletle yolculuk kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da motosiklet üzerinde 14 bisiklet ile yolculuk yapan sürücü tehlikeye davetiye çıkardı. Motosikletli sürücü, görüntülendiğini fark edince duruma tepki gösterdi.

Eyyübiye ilçesinden şehir merkezine doğru seyir halindeki plakası ve kimliği belirlenemeyen motosikletle 14 bisiklet taşındı. Tehlikeye davetiye çıkaran sürücünün rahat yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. Motosikletli sürücü, görüntülendiğini fark edince duruma tepki gösterdi. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı tehlikeli yolculuğu kilometrelerce devam etti.

Şanlıurfa'da motosiklet üzerinde 14 bisikletle yolculuk kamerada

Kaynak: İHA

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