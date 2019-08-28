Şanlıurfa'da motosiklet traktör römorkuna çarptı: 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde traktörün römorkuna çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde traktörün römorkuna çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Mahmut Emiroğlu yönetimindeki plakasız motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde önünde seyir halindeki 63 TA 165 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Kontrolden çıkıp devrilen motosiklet, römorkun altında kaldı.
Hurdaya dönen motosikletten çarpışmanın etkisiyle yola düşen sürücü Mehmet Emiroğlu (17) ile İbrahim Halil Kaya (16) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.