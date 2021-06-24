Şanlıurfa'da motosiklet sürücülerine trafik kuralları anlatıldı
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Şanlıurfa'da motosiklet sürücülerine trafik kuralları anlatıldı

Şanlıurfa'da motosiklet sürücülerine trafik kuralları anlatıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da polisler tarafından motosiklet sürücülerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Şanlıurfa'da polisler tarafından motosiklet sürücülerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Toplum Destekli Polislik şubeleri ekiplerince, restoran ve market gibi paket servisi yapan işletmelerin motosiklet kullanan kuryelere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede kuryelere el broşürü dağıtan ekipler, kask kullanımının önemi, trafik kurallarına uyulması, kaldırımlarda motosiklet kullanılmaması gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Ayrıca ekipler, kuryelerin motosiklete fazla yolcu almamaları, tescilsiz, sigortasız, ışık donanımı yetersiz, muayenesiz motosiklet kullanmamaları, aşırı hız yapmamaları trafik güvenliğini uygun olarak motosiklet kullanmaları, trafik kurallarına uygun davranmalarını anlattı.

Bu arada trafik ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik yaptıkları uygulamada, 53 motosikleti denetleyerek, 41 motosiklet sürücüsüne ceza uyguladı, 1 hurda motosiklete el koydu, 10 motosikleti de trafikten men etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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