Motosiklet park halindeki traktöre çarptı: 2 yaralı
23.10.2020 23:03 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:23
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletin park halindeki traktör römorkuna çarpması sonucu iki kişi, yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletin park halindeki traktör römorkuna çarpması sonucu iki kişi, yaralandı.
Ali Karaoğlu'nun (24) kullandığı 63 EU 391 plakalı motosiklet, Siverek-Adıyaman kara yolunun 5. kilometresinde yol kenarında park halindeki 63 ED 586 plakalı traktöre bağlı römorka çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Karaoğlu ile yanındaki Vedat Balgasun (27) ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı