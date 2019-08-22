Şanlıurfa'da motosiklet kazası: 1 ölü

Şanlıurfa'da motosiklet kazası: 1 ölü

Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

22.08.2019 10:34
Şanlıurfa'da motosiklet kazası: 1 ölü

Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumali Güvenç (32) idaresindeki 63 B 4957 plakalı motosiklet, Viranşehir ilçesi kırsalındaki Demirci Mahallesi yakınlarında devrildi. Motosikletiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen Güvenç, ağır yaralandı.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Güvenç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenç'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA
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