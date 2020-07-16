Şanlıurfa'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
16.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:11
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Şarkı'nın kullandığı plakasız motosiklet, Demirci Mahallesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan Şarkı, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA