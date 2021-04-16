Şanlıurfa'da motosiklet denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da motosiklet denetimi

Şanlıurfa'da motosiklet denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kent merkezinde motosiklet sürücülerini denetledi.

Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kent merkezinde motosiklet sürücülerini denetledi. Denetimlerde kurallara uymayan ve evrakları eksik olan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında motosiklet denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde evrakları bulunmayan ve trafikten men edilen motosikletler toplandı. Yaklaşık 200 motosiklet ve sürücüsüne ise eksik evrak ve kurallara uymadıkları için cezai işlem uygulandığı belirtildi. Ekiplerin Ramazan boyunca denetimlerine devam edeceği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da motosiklet denetimi
Şanlıurfa'da motosiklet denetimi
Şanlıurfa'da motosiklet denetimi
Şanlıurfa'da motosiklet denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da motosiklet denetimi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 13:02:16. #1.14#

title