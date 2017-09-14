Şanlıurfa'da Motosiklet Atm'ye Çarptı

Şanlıurfa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı iddia edilen motosiklet ATM'ye çarptı.



Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi 1484 Sokak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakasız motosiklet, yolun kenarında bulunan bir bankaya ait ATM'ye çarptı.



Kazanın ardından yaşları küçük olduğu ileri sürülen sürücü ile yanındaki kişi kaçtı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen banka yetkilileri ile polis, zarar gören ATM'de inceleme yaptı.



İncelemenin ardından motosiklet kaldırıldı, ATM'de onarım başlatıldı.