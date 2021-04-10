Şanlıurfa'da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
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Şanlıurfa'da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

ŞANLIURFA'da narkotim motorize ekiplerinin 3 ayda düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 22 kişi tutuklandı.

ŞANLIURFA'da narkotim motorize ekiplerinin 3 ayda düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 22 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki narkotim motorize ekipler, kent merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ile kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Gençlerin yoğunlukta bulunduğu başta kafe, park, bahçe ile mahalle aralarındaki kahvehanelere denetimler gerçekleştiren ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımının engellenmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.Kentte riskli bölge olarak bilinen Eyyübiye, Direkli, Bahçelievler, Bağlarbaşı mahallelerinde ve mağaralar bölgesinde eğitimli köpekle çalışma yapan ekipler, burada şüpheli kişilerin ve araçların tespiti ve incelemesini gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 45 kişiden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonlarda ayrıca 1 tüfek, 6 tabanca, 120 gram eroin, 130 gram esrar, 120 uyuşturucu hap, 200 gram metamfetamin ve 300 gram bonzai ele geçirildi.


Şanlıurfa'da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Şanlıurfa'da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Şanlıurfa'da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Şanlıurfa'da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Şanlıurfa'da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Şanlıurfa'da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Şanlıurfa'da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Şanlıurfa'da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Şanlıurfa'da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Şanlıurfa'da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Şanlıurfa'da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Şanlıurfa'da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Şanlıurfa'da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Şanlıurfa'da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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