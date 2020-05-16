Şanlıurfa'da mobilya yüklü tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan mobilya yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
16.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:36
Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan mobilya yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Faris Arslanhan idaresindeki 47 AAJ 742 plakalı mobilya yüklü tır, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu 80. kilometresinde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada mobilya parçaları etrafa dağıldı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA