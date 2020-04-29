Şanlıurfa'da mobil Ramazan etkinliği
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Şanlıurfa'da mobil Ramazan etkinliği

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçe Belediyesi, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar için mobil Ramazan etkinliği düzenledi.

Şanlıurfa'da mobil Ramazan etkinliği
29.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:37

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçe Belediyesi, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar için mobil Ramazan etkinliği düzenledi.

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlara, Ramazan ayının maneviyatını yaşatmak isteyen Karaköprü Belediyesi, özel olarak hazırlatılan bir araçla caddeleri gezip vatandaşlar için dinletiler düzenledi. Yaklaşık 2 saat süren dinleti sırasında vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak etkinliğe eşlik etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, günlerini evlerinde geçirmek durumunda kalan vatandaşlara moral olması amacıyla Ramazan etkinliği başlattıklarını söyledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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