Şanlıurfa'da mobil ekiplerin kırsal mahallerdeki aşı çalışması devam ediyor

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kırsal mahallelerde mobil ekiplerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, ikırsal mahallelerde kapı kapı dolaşarak vatandaşların aşılarını tamamlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Abdullah Solmaz, salgınla mücadeleyle hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Salgınla mücadelede aşının çok önemli olduğunu vurgulayan Solmaz, şunları kaydetti:

"İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekipleri, ilçe merkezine gitmekte zorlanan vatandaşların aşılarını tamamlıyor. Bugün Karaköprü ilçesinin kırsal mahallelerinde 20 mobil ekibimiz halkımızın aşılarını yaptı. Karaköprü halkına aşı konusunda doğru bilgilendirme yaparak aşı olmaları konusunda telkinde bulunuldu. Ekiplerimize gösterdikleri özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet