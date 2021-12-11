Şanlıurfa'da mobil ekiplerin kırsal mahallerdeki aşı çalışması devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da mobil ekiplerin kırsal mahallerdeki aşı çalışması devam ediyor

Şanlıurfa'da mobil ekiplerin kırsal mahallerdeki aşı çalışması devam ediyor
AA / Yasin Dikme - Haberler | Sağlık

Şanlıurfa'da kırsal mahallelerde mobil ekiplerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kırsal mahallelerde mobil ekiplerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, ikırsal mahallelerde kapı kapı dolaşarak vatandaşların aşılarını tamamlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Abdullah Solmaz, salgınla mücadeleyle hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Salgınla mücadelede aşının çok önemli olduğunu vurgulayan Solmaz, şunları kaydetti:

"İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekipleri, ilçe merkezine gitmekte zorlanan vatandaşların aşılarını tamamlıyor. Bugün Karaköprü ilçesinin kırsal mahallelerinde 20 mobil ekibimiz halkımızın aşılarını yaptı. Karaköprü halkına aşı konusunda doğru bilgilendirme yaparak aşı olmaları konusunda telkinde bulunuldu. Ekiplerimize gösterdikleri özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Şanlıurfa'da mobil ekiplerin kırsal mahallerdeki aşı çalışması devam ediyor

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title