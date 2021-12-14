Şanlıurfa'da mobil ekiplerin aşı çalışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da mobil ekiplerin aşı çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da mobil ekiplerin aşı çalışmaları sürüyor
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Türkiye geneli iki doz Kovid-19 aşılamasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da özellikle kırsal mahallelerde mobil ekiplerin Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye geneli iki doz Kovid-19 aşılamasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da özellikle kırsal mahallelerde mobil ekiplerin Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde özellikle dışarı çıkmakta zorlanan hasta ve yaşlı kişilerin aşılarını yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Uğur Kutluay, 120 kişiden oluşan 36 ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Sağlık çalışanlarımız halkı hem aşı konusunda bilgilendiriyor, hem de aşılarını yapıyor. Aşılama süreci ve salgın döneminde gösterilen özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da mobil ekiplerin aşı çalışmaları sürüyor

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan leopar Doğu Anadolu'da görüntülendi

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan leopar Doğu Anadolu'da görüntülendi

 Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların 'Biontech' firmasına ait olduğu ortaya çıktı

Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu ortaya çıktı

 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor! Karşılıklı temsilciler atanacak

Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor! Karşılıklı temsilciler atanacak

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title