Şanlıurfa'da mobil aşı ekipleri sanayi esnafını aşıladı - Haberler
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Şanlıurfa'da mobil aşı ekipleri sanayi esnafını aşıladı

AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da mobil aşı ekipleri sanayi esnafını aşıladı

Şanlıurfa'da mobil aşı ekiplerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürüyor.

EVREN, ANKARA (AA) - Şanlıurfa'da mobil aşı ekiplerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mobil sağlık ekipleri, Evren Sanayi Sitesi'nde bulunan esnafın aşılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, ambulansla anonslar yaparak esnafı Kovid-19 hakkında bilgilendirip aşılarını olmaya davet etti.

Daha sonra esnafa ambulansta eksik ve hatırlatma aşıları yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen doktor Fatih Melih Demir, aşı noktaları haricinde ekiplerle Evren Sanayi Sitesi'nde aşı çalışması başlattıklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza salgın ve yasaklardan kurtulmamız için aşı olmalarını önerdik. Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Şanlıurfa, Evren, Güncel, Haberler

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