Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde minibüsün çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde minibüsün çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.B. idaresindeki 63 ML 816 plakalı minibüs, Ulubağ Mahallesi'nde, sokakta bisikletiyle oynayan Halil Polat'a (9) çarptı.
Ağır yaralanan Polat, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.
Gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.B, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.