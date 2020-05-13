Şanlıurfa'da, minibüste 1 milyon 500 bin kaçak makaron bulundu ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince arama yapılan minibüste, gümrük kaçağı 1 milyon 500 bin makaron ve 425 kilo tütün ele geçirildi.

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince arama yapılan minibüste, gümrük kaçağı 1 milyon 500 bin makaron ve 425 kilo tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek- Diyarbakır yolunun 15'inci kilometresinde, şüphe üzerine minibüs sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada; gümrük kaçağı 1 milyon 500 bin makaron ile 425 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. İsmi açıklanmayan minibüs sürücüsü, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA