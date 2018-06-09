Şanlıurfa'da Minibüs Tıra Çarptı: 1 Ölü
Şanlıurfa'da bir tıra çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da bir tıra çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ömer Faruk Öğül idaresindeki 63 FB 321 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 44. kilometresinde Mehmet Aziz Eskin'in kullandığı 72 AN 962 plakalı tıra arkasından çarptı.
Kazada, minibüste sıkışan sürücü Öğül olay yerinde yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücünün cesedi, Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.