Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine Kalecik Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüs ve otomobilde bulunan 7 yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla kent merkezindeki çeşitli hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.