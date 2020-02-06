Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil A. idaresindeki 63 FC 307 plakalı yolcu minibüsü ile Mustafa B. yönetimindeki 31 K 2521 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil tahliye kanalına, minibüs ise şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile minibüsteki 4 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.