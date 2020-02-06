Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

06.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:18
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil A. idaresindeki 63 FC 307 plakalı yolcu minibüsü ile Mustafa B. yönetimindeki 31 K 2521 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil tahliye kanalına, minibüs ise şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile minibüsteki 4 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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