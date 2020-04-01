Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
01.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:10
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferhat Çelik yönetimindeki 47 AAN 697 plakalı minibüs, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunun 7'nci kilometresinde Mehmet Ağaç'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA