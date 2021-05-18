Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolu'nun 37'nci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre Osman S.'nin kullandığı 63 ABT 845 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken minibüste bulunan Necla C.(48), Ahmet C.(11), Sevgi C.(22), Berivan A.(20) ve Nasır O. (62) yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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