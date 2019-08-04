Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 12 yaralı

Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 68'inci kilometresinde Hüseyin Hammud'un kullandığı 06 MB 0367 plakalı minibüs bariyerlere çarptı, ardından devrildi.

Kazada sürücü ve araçtaki 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik ve Suruç'taki hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA