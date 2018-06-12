Şanlıurfa'da Midibüs Şarampole Devrildi: 1 Ölü

Şanlıurfa'da Midibüs Şarampole Devrildi: 1 Ölü

Şanlıurfa'da şarampole devrilen midibüsün Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Midibüs Şarampole Devrildi: 1 Ölü

Şanlıurfa'da şarampole devrilen midibüsün Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

Muhyeddin Diheb (36) idaresindeki 63 NH 914 plakalı midibüs, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 55. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada camdan fırlayarak aracın altında kalan Diheb, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Diheb'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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