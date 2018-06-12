Şanlıurfa'da Midibüs Şarampole Devrildi: 1 Ölü
Şanlıurfa'da şarampole devrilen midibüsün Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da şarampole devrilen midibüsün Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.
Muhyeddin Diheb (36) idaresindeki 63 NH 914 plakalı midibüs, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 55. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada camdan fırlayarak aracın altında kalan Diheb, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Diheb'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.