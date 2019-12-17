Şanlıurfa'da midibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

17.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:48

Şanlıurfa'da midibüs ile motosikletin çapışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Eyyüp Altun idaresindeki 63 K 1565 plakalı şehir içi yolcu midibüsü, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 9. kilometresinde, İsmail Hamur yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Hamur, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA