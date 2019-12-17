Şanlıurfa'da midibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'da midibüs ile motosikletin çapışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da midibüs ile motosikletin çapışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Eyyüp Altun idaresindeki 63 K 1565 plakalı şehir içi yolcu midibüsü, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 9. kilometresinde, İsmail Hamur yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Hamur, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.