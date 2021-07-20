Şanlıurfa'da mezarlıklarda hüzünlü bayramlaşma
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Şanlıurfa'da mezarlıklarda hüzünlü bayramlaşma

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da mezarlıklarda hüzünlü bayramlaşma Şanlıurfa'da binlerce vatandaş kent merkezindeki mezarlıklarda yakınlarının mezarını ziyaret ederek kabri başında Kuran okudu.

Şanlıurfa'da mezarlıklarda hüzünlü bayramlaşma

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da binlerce vatandaş kent merkezindeki mezarlıklarda yakınlarının mezarını ziyaret ederek kabri başında Kuran okudu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü sabahın erken saatlerinde namazını kılan vatandaşlar, kent merkezindeki mezarlıklara akın etti. Yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlar, mezar başındaki ağaçlara su verdi, mezarlık çevrelerinde temizlik yaptı. Kur'an-ı Kerim'in ve Fatihaların okunduğu kabirlere çiçek ve bayram şekerleri bırakıldı. Mezarlık ziyaretleri sürüyor.

Şanlıurfa'da mezarlıklarda hüzünlü bayramlaşma
Şanlıurfa'da mezarlıklarda hüzünlü bayramlaşma
Şanlıurfa'da mezarlıklarda hüzünlü bayramlaşma
Şanlıurfa'da mezarlıklarda hüzünlü bayramlaşma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz

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