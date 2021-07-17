Şanlıurfa'da mezarlıklar bayrama hazır

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince vatandaşların bayramda kabir ziyaretlerini hijyenik şartlarda yapabilmeleri için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında mezarlıklarda temizlik yapıldı, yabani otlar temizlendi, ağaç ve çiçekler sulandı.

Açıklamada, Kurban Bayramı için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirtilerek, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini gönül rahatlığıyla yapabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü