Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada

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ŞANLIURFA'da 15 kişilik grup, ellerinde demir boru, sopa, bıçak ve kemerle kovaladıkları kişiyi yakalayıp dövdü. Cep telefonu kameralarına yansıyan olayın ardından, dövülen kişi ve saldırgan grup polis gelmeden kaçtı.

Olay, Rabia Meydanı'nda meydana geldi. 15 kişilik grup, bilinmeyen nedenle meydanda kovaladıkları kişiyi yakalayarak, ortalarına alıp tekme tokat dövmeye başladı. Demir boru, sopa, kemer ve bıçakla saldıran öfkeli grubun elinden güçlükle kurtulan kişi, vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kavga eden grup, polis ekipleri gelmeden bölgeden uzaklaştı.Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK