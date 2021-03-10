Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada
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Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada

10.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:37

ŞANLIURFA'da 15 kişilik grup, ellerinde demir boru, sopa, bıçak ve kemerle kovaladıkları kişiyi yakalayıp dövdü.

ŞANLIURFA'da 15 kişilik grup, ellerinde demir boru, sopa, bıçak ve kemerle kovaladıkları kişiyi yakalayıp dövdü. Cep telefonu kameralarına yansıyan olayın ardından, dövülen kişi ve saldırgan grup polis gelmeden kaçtı.

Olay, Rabia Meydanı'nda meydana geldi. 15 kişilik grup, bilinmeyen nedenle meydanda kovaladıkları kişiyi yakalayarak, ortalarına alıp tekme tokat dövmeye başladı. Demir boru, sopa, kemer ve bıçakla saldıran öfkeli grubun elinden güçlükle kurtulan kişi, vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kavga eden grup, polis ekipleri gelmeden bölgeden uzaklaştı.Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.


Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada
Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada
Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada
Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada
Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada
Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada
Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada
Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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