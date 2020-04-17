Şanlıurfa'da mevsimlik tarım işçisi müracaatları 14 merkezde yapılıyor Şanlıurfa'da, başka illere mevsimlik tarım işçisi olarak gitmek isteyen kişiler, kent genelinde oluşturulan 14 noktadan müracaatta bulunuyor.

Şanlıurfa'da, başka illere mevsimlik tarım işçisi olarak gitmek isteyen kişiler, kent genelinde oluşturulan 14 noktadan müracaatta bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması dışında tutulan mevsimlik tarım işçileri, kentten ayrılmaları için almaları gereken belgeler için ilçe tarım müdürlüklerine müracaat ediyor.

Kent genelinde oluşan yoğunluk nedeniyle Şanlıurfa Valiliği tarafından Eyyübiye ve Haliliye İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri binalarının yanı sıra Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde de başvuru büroları oluşturuldu.

İl genelinde oluşturulan 14 noktada 35 bin 898 tarım işçisi, güvenlik görevlileri eşliğinde ateşleri ölçülerek sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde seyahat izin belgesine başvurdu.

Söz konusu müracaatların incelenmesinin ardından, 15 bin 300 kişiye 6 aylık seyahat izin belgesi verildi.

Vali Abdullah Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyahat belgesi almak isteyenlerin birkaç gün önce ilgili yerlerde yoğunluk oluşturduğunu hatırlattı.

Koronavirüsle mücadelenin sadece devlet kurumlarıyla yapılamayacağını, vatandaşların da alınan tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Erin, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin mevsimlik tarım işçilerinin yüzde 50'si Şanlıurfa'dan tedarik ediliyor. Buna yönelik 13 ilçemizde aldığımız tedbirler ve oluşturduğumuz başvuru noktaları ile başvuruları alıyoruz. Vatandaşlarımızı sağlık kontrolünden geçirmek suretiyle talep eden illere sevk ediyoruz. Yoğunluğa bağlı olarak başvuru noktalarımızın sayısını daha da artırdık ve başvuruyu alan personel sayısını da hem il merkezindeki noktalarda hem de ilçelerimizde iki katına çıkardık. Böylece başvuruların daha rahat bir şekilde alınması ve vatandaşlarımızın herhangi bir birikmeye meydan vermeyecek bir şekilde diğer illere sevkiyle ilgili tedbirler en üst düzeyde alındı."

Kaynak: AA