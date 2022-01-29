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Şanlıurfa'da metruk yapılan yıktırılıyor

AA, Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da metruk yapılan yıktırılıyor

Haliliye Belediyesi tarafından riskli bölgelerde bulunan 5 metruk yapı yıktırıldı.

Haliliye Belediyesi tarafından riskli bölgelerde bulunan 5 metruk yapı yıktırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, teknik ekipler tarafından yapılan saha çalışmaları doğrultusunda riskli olduğu tespit edilen metruk yapılar, inceleme sonrası yapılan tahliye işleminin ardından yıkılıyor.

Ekiplerce, İpekyol Mahallesinde 2 yapı olmak üzere Şair Nabi Mahallesi, Süleymaniye Mahallesi ve Hızmalı Mahallesinde riskli ve metruk 5 yapının tespitini sağladı.

Tespiti yapılan meskenlerin yasal sürecinin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları, güvenlik tedbirleri çerçevesinde gerçekleşti.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Haliliye Belediyesi, Güncel, Haber

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