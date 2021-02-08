Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor

08.02.2021 15:00 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:05
Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor

ŞANLIURFA'da Göbeklitepe yakınlarında buğday ekili araziye yerleştirilmiş şekilde bulunan ve üzerinde Göktürk alfabesiyle, 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal blok gizemi hala çözülmedi.

ŞANLIURFA'da Göbeklitepe yakınlarında buğday ekili araziye yerleştirilmiş şekilde bulunan ve üzerinde Göktürk alfabesiyle, 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal blok gizemi hala çözülmedi. Güvenlik güçlerinin araştırması sürerken, meraklılar da bölgeye giderek metal bloğu yakından inceliyor.

Şanlıurfa'ya 18 kilometre uzaklıkta bulunan Örencik Mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Perşembe gecesi 3 metre yüksekliğinde 50 santim genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle, 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal bloğu buğday tarlasına yerleştirdi. Mahalle sakinlerinden Fuat Demirdil, Cuma günü sabah saatlerinde geldiği buğday ekili tarlasında metal bloğu fark edince durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından da inceleme yapıldı. İncelemede, kim tarafından konulduğu bilinmeyen monolit benzeri metal blok, bir anda herkesin ilgi odağı oldu. Daha önce de farkı ülkelerde aniden ortaya çıkmasıyla merak konusu olan monolit benzeri metal bloğun Şanlıurfa'da görüldüğü bilgisi üzerine yüzlerce meraklı Örencik Mahallesine akın etti.

EDİRNE'DEN GELENLER OLDUKentte büyük heyecan yaratan metal bloğun sırrının çözülmesi için jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Şanlıurfa'nın simgelerinden olan Göbeklitepe yakınlarındaki arazide bulunan metal bloğu görmek isteyenlerin de bölgeye gelişi sürüyor. Çevre il ve ilçelerin yanı sıra Edirne'den bile Şanlıurfa'ya gelenler gizemini koruyan metal bloğu görmek için Örencik Mahallesine gitti. Sivil jandarma ekiplerinin nöbet tutuğu alana çok sayıda vatandaş araçlarıyla gelerek metal blok önünde hatıra fotoğrafı çekti.Güvenlik güçleri, metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye yerleştirildiğinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmasını ise çok yönlü olarak sürdürüyor.


Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor
Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor
Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor
Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor
Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor
Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor
Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor
Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor
Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor
Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor
Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor
Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor
Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor
Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Barış Manço İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Cuma İzmir Twitter Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da metal blok nöbeti devam ediyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 15:05:20. #1.14#
title