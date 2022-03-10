Şanlıurfa'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" tanıtıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Avrupa Birliğince (AB) finanse edilen, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" (SEUP) tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlen etkinlikte, 8 ilde 55 mesleki ve teknik eğitim okulunu kapsayan SEUP projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Korkut Koçak, geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime kazandırılarak Türkiye'de bulundukları süre içerisinde kendi yaşantılarını idame edebilmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Mesleki eğitimin önemini anlatan Koçak, "Bugün burada bizi bir araya getiren proje ile gençlere kaliteli ve erişilebilir mesleki ve teknik eğitim sağlanması, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, eğitime devamı artıracak desteklerin verilmesi mesleki ve teknik eğitimin sunduğu fırsatlar konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt da, Türkiye'nin 2023 vizyonunda belirlediği hedeflere ulaşabilmesinin en temel unsurunun insan kaynaklarına yapacağı yatırım olacağını belirtti.

Toplantıya, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, ilçe milli eğitim müdürleri, belediyelerden temsilciler, iş insanları ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı.